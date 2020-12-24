"Порту" выиграл Суперкубок Португалии
"Порту" стал обладателем Суперкубка Португалии, обыграв в матче за трофей "Бенфику" со счётом 2:0.
Победу "драконам" принесли голы Сержиу Оливейры и Луиса Диаса. Для них это рекордный 22-й Суперкубок в истории.
"Порту" – "Бенфика" - 2:0
Голы: 1:0 – 25, пенальти Сержиу Оливейра, 2:0 – 90 Диас.
"Порту": Марчесин, Манафа, Сануси, Пепе, Мбемба (Диогу Лейте, 76), Урибе, Сержиу Оливейра (Груйич, 89), Корона (Ромариу Баро, 90), Отавио, Марега (Тони Мартинес, 89), Тареми (Диас, 77).
"Бенфика": Влаходимос, Жилберто (Диогу Гонсалвеш, 89), Отаменди, Гримальдо (Нуну Тавареш, 89), Вертонген, Вайгль (Педриньо, 89), Эвертон, Рафа Силва (Сеферович, 64), Таарабт, Вальдшмидт, Нуньес.
Не пропустите: Регресс лидеров, нестабильность и сравнение с Клоппом: почему Фавр не имел шансов в "Боруссии"? | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Булыкин отреагировал на вхождение в совет директоров "Локомотива"
-
РПЛ назвала лучшего тренера декабря
-
Зидан объяснил, почему Азар не сыграл с "Гранадой"
-
Стало известно, когда "Ювентус" и "Наполи" могут провести очный матч
-
"Тоттенхэм" теряет Бэйла
-
Асенсио прервал 19-матчевую серию без голевых действий
-
"Интер" повторил клубный рекорд по числу голов за календарный год
-
"Краснодар" готовит предложение по румынскому нападающему
-
Определились полуфинальные пары Кубка английской лиги
-
"Локомотив" объявил об изменениях в руководстве клуба
-
Судейский комитет РФС сделал заявление о последних скандалах с участием российских арбитров
-
Зидан прокомментировал победу "Реала" над "Гранадой"
-
Сёмин высказался о возможном возвращении в "Локомотив"
-
"Порту" выиграл Суперкубок Португалии
-
Мадрид на вершине, "Барса" громит соперника и приближается к тройке: все результаты 15-го тура Ла Лиги
-
Синхронные победы лидеров, четвертая подряд победа "Ренна": все результаты 17-го тура Лиги 1
-
"Милан" не отдает первую строчку, провал "Ювентуса": все результаты 14-го тура Серии А
-
"Манчестер Юнайтед" сыграет в полуфинале Кубка Лиги
-
"Лион", "Лилль" и ПСЖ синхронно побеждают своих соперников
-
"Милан" вырывает победу в добавленное время
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|28
|67
|2
|Бенфика
|28
|64
|3
|Брага
|28
|50
|4
|Спортинг Лиссабон
|27
|49
|5
|ФК Фамаликао
|28
|45
|6
|Рио Аве
|28
|44
|7
|Витория Гимарайнш
|28
|40
|8
|Санта-Клара
|28
|38
|9
|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
|28
|35
|11
|Жил Висенте
|28
|33
|12
|Пасуш де Феррейра
|28
|31
|13
|Витория Сетубал
|28
|30
|14
|Белененсиш
|27
|30
|15
|КД Тондела
|28
|29
|16
|Маритиму
|28
|28
|17
|Портимоненсе
|28
|24
|18
|Дешпортиво Авеш
|28
|14