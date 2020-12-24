"Порту" выиграл Суперкубок Португалии

"Порту" стал обладателем Суперкубка Португалии, обыграв в матче за трофей "Бенфику" со счётом 2:0.

Победу "драконам" принесли голы Сержиу Оливейры и Луиса Диаса. Для них это рекордный 22-й Суперкубок в истории.

"Порту" – "Бенфика" - 2:0

Голы: 1:0 – 25, пенальти Сержиу Оливейра, 2:0 – 90 Диас.

"Порту": Марчесин, Манафа, Сануси, Пепе, Мбемба (Диогу Лейте, 76), Урибе, Сержиу Оливейра (Груйич, 89), Корона (Ромариу Баро, 90), Отавио, Марега (Тони Мартинес, 89), Тареми (Диас, 77).

"Бенфика": Влаходимос, Жилберто (Диогу Гонсалвеш, 89), Отаменди, Гримальдо (Нуну Тавареш, 89), Вертонген, Вайгль (Педриньо, 89), Эвертон, Рафа Силва (Сеферович, 64), Таарабт, Вальдшмидт, Нуньес.

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