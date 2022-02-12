"Порту" вырвал ничью в матче со "Спортингом"
Фото: твиттер "Порту"\Автор неизвестен
"Порту" на своем поле сумел вырвать ничью в матче с лиссабонским "Спортингом" в 22-го тура чемпионата Португалии.
"Порту" - "Спортинг" - 2:2
Голы: Паулиньо, 8 - 0:1, Сантос, 34 - 0:1, Виейра, 38 - 1:2, Тареми, 78 - 2:2.
"Порту" - Диогу Кошта, Пепе, Мбемба, Сануси, Фабиу Виейра (Тони Мартинес, 90), Отавио, Урибе (Франсишку Консейсау, 74), Витинья (Галено, 57), Жоау Мариу (Пепе, 74), Тареми, Эванилсон (Груйич, 90).
"Спортинг" - Адан, Эшгайю, Коатес, Феддаль, Инасиу, Матеус Рейс, Табата, Сарабия (Пальинья, 55), Нуну Сантуш (Нету, 66), Угарте, Матеуш Нунеш, Паулинью (Слимани, 66).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|28
|67
|2
|Бенфика
|28
|64
|3
|Брага
|28
|50
|4
|Спортинг Лиссабон
|27
|49
|5
|ФК Фамаликао
|28
|45
|6
|Рио Аве
|28
|44
|7
|Витория Гимарайнш
|28
|40
|8
|Санта-Клара
|28
|38
|9
|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
|28
|35
|11
|Жил Висенте
|28
|33
|12
|Пасуш де Феррейра
|28
|31
|13
|Витория Сетубал
|28
|30
|14
|Белененсиш
|27
|30
|15
|КД Тондела
|28
|29
|16
|Маритиму
|28
|28
|17
|Портимоненсе
|28
|24
|18
|Дешпортиво Авеш
|28
|14