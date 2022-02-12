"Порту" вырвал ничью в матче со "Спортингом"

Фото: твиттер "Порту"\Автор неизвестен

"Порту" на своем поле сумел вырвать ничью в матче с лиссабонским "Спортингом" в 22-го тура чемпионата Португалии.

"Порту" - "Спортинг" - 2:2

Голы: Паулиньо, 8 - 0:1, Сантос, 34 - 0:1, Виейра, 38 - 1:2, Тареми, 78 - 2:2.

"Порту" - Диогу Кошта, Пепе, Мбемба, Сануси, Фабиу Виейра (Тони Мартинес, 90), Отавио, Урибе (Франсишку Консейсау, 74), Витинья (Галено, 57), Жоау Мариу (Пепе, 74), Тареми, Эванилсон (Груйич, 90).

"Спортинг" - Адан, Эшгайю, Коатес, Феддаль, Инасиу, Матеус Рейс, Табата, Сарабия (Пальинья, 55), Нуну Сантуш (Нету, 66), Угарте, Матеуш Нунеш, Паулинью (Слимани, 66).

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