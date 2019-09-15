"Порту" вырвал победу в Примейре на 98-й минуте. Зе Луиш забил очередной гол
В матче 5-го тура чемпионата Португалии "Порту" на выезде обыграл "Портимоненсе" со счетом 3:2.
Счет открыл Алекс Теллес, а в концовке первого тайма отличился бывший нападающий "Спартака" Зе Луиш, на счету которого теперь пять голов в пяти матчах Примейры. Во втором тайме "Портимоненсе" сравнял счет, но на 98-й минуте победу "Порту" принес экс-защитник "Рубина" Иван Маркано.
"Портимоненсе" - "Порту" - 2:3 (0:2)
Голы: Теллес, 25 (с пенальти) - 0:1, Зе Луиш, 45 - 0:2, Денер, 74 - 1:2, Анзаи, 77 - 2:2, Маркано, 90+8
"Порту": Маркезин, Теллес, Маркано, Пепе, Корона, Отавио (Силва, 90+4), Перейра, Урибе, Маруланда (Накажима, 72), Марега, Зе Луиш (Тикиньо, 81)
Удаление: Теллес, 90+2
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