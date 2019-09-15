"Порту" вырвал победу в Примейре на 98-й минуте. Зе Луиш забил очередной гол

Теги портузе луиш

"Порту" вырвал победу в Примейре на 98-й минуте. Зе Луиш забил очередной гол

В матче 5-го тура чемпионата Португалии "Порту" на выезде обыграл "Портимоненсе" со счетом 3:2.

Счет открыл Алекс Теллес, а в концовке первого тайма отличился бывший нападающий "Спартака" Зе Луиш, на счету которого теперь пять голов в пяти матчах Примейры. Во втором тайме "Портимоненсе" сравнял счет, но на 98-й минуте победу "Порту" принес экс-защитник "Рубина" Иван Маркано.

"Портимоненсе" - "Порту" - 2:3 (0:2)
Голы: Теллес, 25 (с пенальти) - 0:1, Зе Луиш, 45 - 0:2, Денер, 74 - 1:2, Анзаи, 77 - 2:2, Маркано, 90+8

"Порту": Маркезин, Теллес, Маркано, Пепе, Корона, Отавио (Силва, 90+4), Перейра, Урибе, Маруланда (Накажима, 72), Марега, Зе Луиш (Тикиньо, 81)

Удаление: Теллес, 90+2

Не пропустите: Зе Луиш - лучший форвард чемпионата Португалии в августе. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Кононов может возглавить украинский топ-клуб

Кононов может возглавить украинский топ-клуб

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ФК Фамаликао ФК Фамаликао 4 10
2 Боавишта Боавишта 4 8
3 Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон 4 7
4 Морейренсе ФК Морейренсе ФК 4 7
5 Порту Порту 3 6
6 Бенфика Бенфика 3 6
7 Рио Аве Рио Аве 3 6
8 Брага Брага 3 4
9 КД Тондела КД Тондела 3 4
10 Санта-Клара Санта-Клара 3 4
11 Маритиму Маритиму 4 4
12 Жил Висенте Жил Висенте 3 4
13 Портимоненсе Портимоненсе 4 4
14 Дешпортиво Авеш Дешпортиво Авеш 4 3
15 Витория Гимарайнш Витория Гимарайнш 2 2
16 Белененсиш Белененсиш 4 2
17 Витория Сетубал Витория Сетубал 3 2
18 Пасуш де Феррейра Пасуш де Феррейра 4 1
Полная таблица

топ-5 тегов