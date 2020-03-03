"Порту" вышел на первое место в чемпионате Португалии

В матче 23-го тура чемпионата Португалии "Порту" на выезде обыграл "Санта Клару" со счетом 2:0 и вышел на первое место в турнирной таблице Примейры.

Победу "драконам" принесли голы Манафы и Маркано.

"Санта Клара" - "Порту" - 0:2 (0:1)

Голы: Манафа, 37 - 0:1, Маркано, 76 - 0:2

"Порту": Маркезин, Теллес, Маркано, Мбемба, Манафа (Пепе, 84), Перейра, Оливейра, Отавио, Корона (Баро, 67), Тикиньо, Марега

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