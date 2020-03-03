"Порту" вышел на первое место в чемпионате Португалии
В матче 23-го тура чемпионата Португалии "Порту" на выезде обыграл "Санта Клару" со счетом 2:0 и вышел на первое место в турнирной таблице Примейры.
Победу "драконам" принесли голы Манафы и Маркано.
"Санта Клара" - "Порту" - 0:2 (0:1)
Голы: Манафа, 37 - 0:1, Маркано, 76 - 0:2
"Порту": Маркезин, Теллес, Маркано, Мбемба, Манафа (Пепе, 84), Перейра, Оливейра, Отавио, Корона (Баро, 67), Тикиньо, Марега
Не пропустите: "Порту" обыграл "Гимарайнш" и вплотную подобрался к лидеру. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|22
|57
|2
|Порту
|22
|56
|3
|Брага
|23
|43
|4
|Спортинг Лиссабон
|22
|39
|5
|Рио Аве
|23
|37
|6
|Витория Гимарайнш
|23
|34
|7
|ФК Фамаликао
|22
|33
|8
|Жил Висенте
|23
|29
|9
|Санта-Клара
|22
|29
|10
|Боавишта
|23
|28
|11
|Витория Сетубал
|23
|27
|12
|Морейренсе ФК
|22
|26
|13
|Белененсиш
|23
|25
|14
|Маритиму
|23
|24
|15
|КД Тондела
|23
|24
|16
|Пасуш де Феррейра
|23
|22
|17
|Портимоненсе
|23
|16
|18
|Дешпортиво Авеш
|23
|13