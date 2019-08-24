"Порту" вышел победителем из португальского классико

В центральном матче 3-го тура чемпионата Португалии "Порту" добыл выездную победу над "Бенфикой".

Таким образом, оба клуба имеют по 6 очков и делят первую строчку в турнирной таблице.

"Бенфика" - "Порту" 0:2

Голы: Зе Луиш, 22 - 0:1, Марега, 86 - 0:2

"Бенфика": Влаходимос, Гримальдо, Диаш, Нуну Тавареш, Ферру, Пицци, Рафа Силва, Флорентину (Винисиус, 79), Самарис (Таарабт, 46), Сеферович, де Томас (Шикинью, 71).

"Порту": Марчесин, Пепе, Маркано, Теллес, Диас (Манафа, 81), Данилу Перейра, Ромариу Баро (Отавио, 73), Корона, Урибе, Марега, Зе Луиш (Соарес, 73).

Предупреждения: Марчесин (41), Данилу Перейра (64), Зе Луиш (73), Таарабт (80), Диас (81), Теллес (83), Сеферович (83).

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