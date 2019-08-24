"Порту" вышел победителем из португальского классико
В центральном матче 3-го тура чемпионата Португалии "Порту" добыл выездную победу над "Бенфикой".
Таким образом, оба клуба имеют по 6 очков и делят первую строчку в турнирной таблице.
"Бенфика" - "Порту" 0:2
Голы: Зе Луиш, 22 - 0:1, Марега, 86 - 0:2
"Бенфика": Влаходимос, Гримальдо, Диаш, Нуну Тавареш, Ферру, Пицци, Рафа Силва, Флорентину (Винисиус, 79), Самарис (Таарабт, 46), Сеферович, де Томас (Шикинью, 71).
"Порту": Марчесин, Пепе, Маркано, Теллес, Диас (Манафа, 81), Данилу Перейра, Ромариу Баро (Отавио, 73), Корона, Урибе, Марега, Зе Луиш (Соарес, 73).
Предупреждения: Марчесин (41), Данилу Перейра (64), Зе Луиш (73), Таарабт (80), Диас (81), Теллес (83), Сеферович (83).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|2
|6
|2
|ФК Фамаликао
|2
|6
|3
|Морейренсе ФК
|3
|4
|4
|Боавишта
|2
|4
|5
|Спортинг Лиссабон
|2
|4
|6
|Портимоненсе
|2
|4
|7
|Порту
|2
|3
|8
|Рио Аве
|2
|3
|9
|Брага
|2
|3
|10
|Санта-Клара
|2
|3
|11
|Жил Висенте
|2
|3
|12
|Дешпортиво Авеш
|3
|3
|13
|Витория Сетубал
|3
|2
|14
|Витория Гимарайнш
|1
|1
|15
|КД Тондела
|2
|1
|16
|Маритиму
|2
|1
|17
|Белененсиш
|2
|1
|18
|Пасуш де Феррейра
|2
|0