"Порту" вышел в четвертьфинал Кубка Португалии

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"Порту" вышел в четвертьфинал Кубка Португалии

В матче 1/8 финала Кубка Португалии "Порту" разгромил "Гимарайнш" и вышел в четвертьфинал.

"Порту" - "Гимарайнш" - 4:0 (1:0)
Голы: Абубакар, 12 (с пенальти) - 1:0, Перейра, 59 - 2:0, Андре, 64 - 3:0, Андре, 83 - 4:0

"Порту": Касильяс, Перейра, Рейес, Маркано, Теллес, Корона, Перейра, Эррера (Торрес, 79), Рикарду (Андре, 62), Марега, Абубакар (Соареш, 72)

"Гимарайнш": Силва, Н'Кломанде, Морено, Жубал, Гарсия (Аурелиу, 75), Миранда, Рамос, Ринкон, Феррейра (Элдон, 60), Старжон (Родригеш, 82), Талло

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