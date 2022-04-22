"Порту" вышел в финал Кубка Португалии

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"Порту" вышел в финал Кубка Португалии

Фото: твиттер "Порту"/Автор неизвестен

В ответном матче 1/2 финала Кубка Португалии "Порту" на своем поле обыграл "Спортинг" со счетом 1:0 и пробился в финал.

Единственный гол забил Антонио Мартинес.

"Порту" - "Спортинг" - 1:0 (0:0) - первый матч - 2:1
Гол: Мартинес, 83 - 1:0

"Порту": Маркесин, Пепе, Мбемба, Занузи, Отавио, Груич, Феррейра, Виейра (Эустакиу, 90+2), Тареми (Вендерсон, 88), Пепе, Эванилсон (Мартинес, 81)

"Спортинг": Адан, Нету (Эсгаю, 56), Коатес, Рейс, Порро, Инасиу, Сарабия (Эдвардс, 71), Угарте (Палинья, 84), Гонсалвеш (Нуну, 84), Нунес, Паулинью

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