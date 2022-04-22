"Порту" вышел в финал Кубка Португалии
Фото: твиттер "Порту"/Автор неизвестен
В ответном матче 1/2 финала Кубка Португалии "Порту" на своем поле обыграл "Спортинг" со счетом 1:0 и пробился в финал.
Единственный гол забил Антонио Мартинес.
"Порту" - "Спортинг" - 1:0 (0:0) - первый матч - 2:1
Гол: Мартинес, 83 - 1:0
"Порту": Маркесин, Пепе, Мбемба, Занузи, Отавио, Груич, Феррейра, Виейра (Эустакиу, 90+2), Тареми (Вендерсон, 88), Пепе, Эванилсон (Мартинес, 81)
"Спортинг": Адан, Нету (Эсгаю, 56), Коатес, Рейс, Порро, Инасиу, Сарабия (Эдвардс, 71), Угарте (Палинья, 84), Гонсалвеш (Нуну, 84), Нунес, Паулинью
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|28
|67
|2
|Бенфика
|28
|64
|3
|Брага
|28
|50
|4
|Спортинг Лиссабон
|27
|49
|5
|ФК Фамаликао
|28
|45
|6
|Рио Аве
|28
|44
|7
|Витория Гимарайнш
|28
|40
|8
|Санта-Клара
|28
|38
|9
|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
|28
|35
|11
|Жил Висенте
|28
|33
|12
|Пасуш де Феррейра
|28
|31
|13
|Витория Сетубал
|28
|30
|14
|Белененсиш
|27
|30
|15
|КД Тондела
|28
|29
|16
|Маритиму
|28
|28
|17
|Портимоненсе
|28
|24
|18
|Дешпортиво Авеш
|28
|14