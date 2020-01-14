"Порту" вышел в полуфинал Кубка Португалии
В матче 1/4 финала Кубка Португалии "Порту" обыграл "Варзим" со счетом 2:1 и вышел в полуфинал.
Победу "драконам" принесли голы Тикиньо Соареса и Ивана Маркано.
В 1/2 финала Кубка Португалии "Порту" сыграет с победителем пары "Академику де Визеу" - "Канелаш".
"Порту" - "Варзим" - 2:1 (2:1)
Голы: Тикиньо, 28 - 1:0, Гомес, 36 - 161, Маркано, 41 - 2:1
"Порту": Кошта, Саравия (Теллес, 46), Мбемба, Маркано, Манафа, Урибе, Оливейра, Диас (Феррейра, 86), Отавио, Тикиньо, Силва (Баро, 64)
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|16
|45
|2
|Порту
|16
|41
|3
|ФК Фамаликао
|16
|30
|4
|Спортинг Лиссабон
|16
|29
|5
|Брага
|16
|24
|6
|Витория Гимарайнш
|16
|22
|7
|Рио Аве
|16
|22
|8
|Жил Висенте
|16
|21
|9
|Боавишта
|16
|19
|10
|КД Тондела
|16
|19
|11
|Маритиму
|16
|19
|12
|Витория Сетубал
|16
|19
|13
|Морейренсе ФК
|16
|17
|14
|Санта-Клара
|16
|17
|15
|Пасуш де Феррейра
|16
|15
|16
|Белененсиш
|16
|15
|17
|Портимоненсе
|16
|14
|18
|Дешпортиво Авеш
|16
|6