"Порту" вышел в полуфинал Кубка Португалии

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"Порту" вышел в полуфинал Кубка Португалии

В матче 1/4 финала Кубка Португалии "Порту" обыграл "Варзим" со счетом 2:1 и вышел в полуфинал.

Победу "драконам" принесли голы Тикиньо Соареса и Ивана Маркано. 

В 1/2 финала Кубка Португалии "Порту" сыграет с победителем пары "Академику де Визеу" - "Канелаш".

"Порту" - "Варзим" - 2:1 (2:1)
Голы: Тикиньо, 28 - 1:0, Гомес, 36 - 161, Маркано, 41 - 2:1

"Порту": Кошта, Саравия (Теллес, 46), Мбемба, Маркано, Манафа, Урибе, Оливейра, Диас (Феррейра, 86), Отавио, Тикиньо, Силва (Баро, 64)

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