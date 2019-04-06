"Порту" взял верх над "Боавиштой" и вышел в лидеры чемпионата Португалии
В рамках 28-го тура чемпионата Португалии "Порту" на своём поле обыграл "Боавишту" со счётом 2:0.
В составе "драконов" отличились Франсиско Соарес и Отавио.
"Порту" - "Боавишта" - 2:0
Голы: Соарес, 41 (пенальти) - 1:0, Отавио, 48 - 2:0.
"Порту": Касильяс, Эдер Милитао, Пепе, Манафа, Марега, Отавио, Браими, Данилу Перейра (Лум, 86), Корона (Макси Перейра, 64), Соарес (Эрнани, 77), Эррера.
Благодаря этой победе "Порту" вышел на чистое первое место в турнирной таблице первенства, однако у отстающей на три очка "Бенфики" есть матч в запасе.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|27
|66
|2
|Порту
|27
|66
|3
|Спортинг Лиссабон
|27
|58
|4
|Брага
|27
|58
|5
|Морейренсе ФК
|27
|45
|6
|Витория Гимарайнш
|27
|42
|7
|Белененсиш
|27
|38
|8
|Санта-Клара
|27
|35
|9
|Рио Аве
|27
|32
|10
|Портимоненсе
|27
|32
|11
|Маритиму
|27
|30
|12
|Дешпортиво Авеш
|27
|29
|13
|Боавишта
|27
|29
|14
|Витория Сетубал
|27
|28
|15
|Насьонал
|27
|26
|16
|КД Тондела
|27
|25
|17
|Дешпортиво Чавес
|27
|24
|18
|Фейренсе
|27
|15