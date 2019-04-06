"Порту" взял верх над "Боавиштой" и вышел в лидеры чемпионата Португалии

В рамках 28-го тура чемпионата Португалии "Порту" на своём поле обыграл "Боавишту" со счётом 2:0.

В составе "драконов" отличились Франсиско Соарес и Отавио.

"Порту" - "Боавишта" - 2:0

Голы: Соарес, 41 (пенальти) - 1:0, Отавио, 48 - 2:0.

"Порту": Касильяс, Эдер Милитао, Пепе, Манафа, Марега, Отавио, Браими, Данилу Перейра (Лум, 86), Корона (Макси Перейра, 64), Соарес (Эрнани, 77), Эррера.

Благодаря этой победе "Порту" вышел на чистое первое место в турнирной таблице первенства, однако у отстающей на три очка "Бенфики" есть матч в запасе.

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