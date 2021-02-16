"Порту" - "Ювентус": где смотреть онлайн

17 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов встретятся португальский "Порту" и итальянский "Ювентус". Поединок состоится в городе Порту на стадионе "Драгау". Начало встречи в 22:00.

В прямом эфире поединок покажет российский телеканал "Матч ТВ".

"Порту" и "Ювентус" проведут между собой шестой поединок в истории. В настоящее время с подавляющим преимуществом лидирует итальянский клуб, который одержал четыре победы при одной ничьей.

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