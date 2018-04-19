"Порту" за пять секунд трижды угодил в перекладину соперника

Теги спортинг лиссабонпорту

"Порту" за пять секунд трижды угодил в перекладину соперника

Курьезный случай произошел в матче Кубка Португалии "Спортинг" - "Порту".

На 86-й минуте встречи у "драконов" была отличная возможность забить гол, благодаря которому они вышли бы в финал. Однако за пять секунд футболисты "Порту" три раза угодили в перекладину соперника.

Отметим, что хоть гол и был забит, арбитр зафиксировал офсайд.

В итоге в финал по серии пенальти пробился лиссабонский клуб. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Гол Мозеса принес "Челси" победу над "Бернли"

Гол Мозеса принес "Челси" победу над "Бернли"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Порту 30 76
2 Бенфика 30 74
3 Спортинг Лиссабон 30 71
4 Брага 30 68
5 Рио Аве 30 44
6 Маритиму 30 44
7 Дешпортиво Чавес 30 38
8 Боавишта 30 38
9 Витория Гимарайнш 30 37
10 Портимоненсе 30 35
11 Белененсиш 30 33
12 КД Тондела 30 32
13 Витория Сетубал 30 29
14 Морейренсе ФК 30 29
15 Пасуш де Феррейра 30 28
16 Дешпортиво Авеш 30 28
17 Эшторил 30 26
18 Фейренсе 30 24
Полная таблица

топ-5 тегов