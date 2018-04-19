"Порту" за пять секунд трижды угодил в перекладину соперника
Курьезный случай произошел в матче Кубка Португалии "Спортинг" - "Порту".
На 86-й минуте встречи у "драконов" была отличная возможность забить гол, благодаря которому они вышли бы в финал. Однако за пять секунд футболисты "Порту" три раза угодили в перекладину соперника.
Отметим, что хоть гол и был забит, арбитр зафиксировал офсайд.
В итоге в финал по серии пенальти пробился лиссабонский клуб. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|30
|76
|2
|Бенфика
|30
|74
|3
|Спортинг Лиссабон
|30
|71
|4
|Брага
|30
|68
|5
|Рио Аве
|30
|44
|6
|Маритиму
|30
|44
|7
|Дешпортиво Чавес
|30
|38
|8
|Боавишта
|30
|38
|9
|Витория Гимарайнш
|30
|37
|10
|Портимоненсе
|30
|35
|11
|Белененсиш
|30
|33
|12
|КД Тондела
|30
|32
|13
|Витория Сетубал
|30
|29
|14
|Морейренсе ФК
|30
|29
|15
|Пасуш де Феррейра
|30
|28
|16
|Дешпортиво Авеш
|30
|28
|17
|Эшторил
|30
|26
|18
|Фейренсе
|30
|24