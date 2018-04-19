"Порту" за пять секунд трижды угодил в перекладину соперника

Курьезный случай произошел в матче Кубка Португалии "Спортинг" - "Порту".

На 86-й минуте встречи у "драконов" была отличная возможность забить гол, благодаря которому они вышли бы в финал. Однако за пять секунд футболисты "Порту" три раза угодили в перекладину соперника.

Отметим, что хоть гол и был забит, арбитр зафиксировал офсайд.

В итоге в финал по серии пенальти пробился лиссабонский клуб. | http://soccernews.ru