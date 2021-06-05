"Порту" заключил новый контракт с главным тренером

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"Порту" заключил новый контракт с главным тренером

Фото твиттер "Порту"

"Порту" на своём официальном сайте объявил о продлении договора с наставником команды Сержиу Консейсау.

"Драконы" заключили с 46-летним специалистом контракт, рассчитанный до июня 2024 года.

Консейсау за четыре сезона в "Порту" выиграл пять трофеев, в том числе два чемпионства.

Не пропустите: "Зенит" интересуется тренером "Порту". | http://soccernews.ru
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