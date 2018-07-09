Португальцы поиздевались над Неймаром в социальной рекламе

Теги бразилиянеймар

Португальцы поиздевались над Неймаром в социальной рекламе

Португальская скорая помощь потроллила нападающего сборной Бразилии Неймара.

Португальцы опубликовали фотографию корчащегося форварда с подписью: “75,8% вызовов скорой помощи не являются экстренными”.

Напомним, что 26-летний Неймар в матчах Чемпионата Мира-2018 регулярно оказывался на газоне, причем нередко симулируя.

Не пропустите: Неймар попросил руководство ПСЖ подписать своего бывшего партнера по "Барселоне". | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018! Анонс 9 тура

Турнир прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018! Анонс 9 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов