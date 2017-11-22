Португальцы повержены: ЦСКА побеждает "Бенфику"

Московский ЦСКА в одном из важнейших матчей, который должен определить судьбу команды в Лиге чемпионов, встретился с "Бенфикой". Португальцы проиграли все свои четыре игры, но все еще надеялись на продолжение борьбы в еврокубках, поэтому готовились дать бой команде Гончаренко.

ЦСКА из-за проблем в атаке снова вышел с опорником Вернблумом на острие атаки. Швед уже в самом начале игры мог стать автором голевой передачи, когда отдавал пас пяткой на Витиньо, а тот пробивал по воротам, но из выгодной позиции в створ так и не попал. ЦСКА продолжил атаковать, что дало свои плоды уже на 13 минуте встречи. После неудачного навеса от Головина мяч подобрал Натхо, израильтянин тут же нашёл в штрафной Щенникова, который перебросил вратаря "Бенфики". Повтор показал, что Георгий был в офсайде, но арбитр его не зафиксировал.

Португальцы едва не организовали моментальный ответ, когда Гонсалвеш сбрасывал мяч на Жонатаса, но тот не сумел прицельно пробить по воротам, игровой снаряд пролетел рядом со штангой.

После пропущенного мяча "Бенфика" стала чаще владеть мячом, правда без особой остроты, ЦСКА постарался играть на контратаках, но также в первом тайме кроме одного удара Дзагоева вспомнить нечего. С выстрелом Алана в прыжке справился Варела.

В перерыве тренер португальцев решился на замену, выпустив Серви вместо Гонсалвеша, ЦСКА же в самом начале тайма лишился Щенникова, который еще в первом тайме получил повреждение, но все же дотянул до перерыва. Армейцы неплохо начали и вторую половину игры, Витиньо пробивал ножницами, прорывался к воротам Вернблум, но в заключительной фазе атаки отдал не слишком удачный пас на выходившего на ударную позицию Дзагоева.

В этой связи нельзя сказать, что второй гол ЦСКА был незаслуженным, хотя и получился курьезным: Витиньо простреливал в центр, но попал в Жардела, от ноги которого мяч влетел в сетку.

ЦСКА получил ощутимое преимущество, теперь "Бенфике" необходимо было включать максимальные обороты, однако португальцы так и не смогли вскрыть организованную оборону российского клуба. ЦСКА же мог забить и третий гол в контратаке: Витиньо неудачно подставил ногу после срезки Вернблума, хотя мог расстреливать ворота, также мог забить Березуцкий, которому едва не помог очередной рикошет.

ЦСКА побеждает "Бенфику" и в Москве, гарантируя себе выход в Лигу Европы, а Игорь Акинфеев прерывает свою серию, впервые за долгое время не пропустив гол на групповом этапе.

ЦСКА – "Бенфика" 2:0

Голы: Щенников, 13 – 1:0, Жардел в свои ворота, 56 – 2:0

ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, В. Березуцкий, Васин, Марио Фернандес, Щенников (Набабкин, 50), Натхо, Головин, Дзагоев (Гордюшенко, 84), Вернблум, Витиньо (Кучаев, 77).

"Бенфика": Варела, Алмейда, Нивалдо Жардел, Луизао, Элизеу (Живкович, 83), Фейса, Пицци, Филипе Аугусто (Хименес, 58), Эдуардо Сальвио, Диогу Гонсалвеш (Серви, 46), Жонас.

Вячеслав Горбачев

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