Португалец из "Локомотива" не включил Роналду в свою команду мечты

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду не попал в символическую сборную, которую составил из своих партнеров по команде за всю карьеры его соотечественник полузащитник "Локомотива" Жоау Мариу.

Вратарь: Самир Ханданович ("Интер", Словения)

Защитники: Седрик Соареш ("Саутгемптон", Португалия), Ведран Чорлука ("Локомотив"), Жоао Миранда ("Цзянсу Сунин"), Далберт ("Фиорентина")

Полузащитники: Дмитрий Баринов ("Локомотив"), Алексей Миранчук ("Локомотив"), Адриен Силва ("Монако")

Нападающие: Эдер Мартинс ("Цзянсу Сунин"), Марко Арнаутович ("Шанхай СИНГ), Мануэль Лансини ("Вест Хэм")

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