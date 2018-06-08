Португалия - Алжир - 3:0 (видеообзор)

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Португалия - Алжир - 3:0 (видеообзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор товарищеского матча между сборными Португалии и Алжира - 3:0.

Видео: Португалия - Алжир - 3:0.

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