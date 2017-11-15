Португалия без Роналду не смогла победить США
Сборная Португалии в товарищеском матче разошлась миром с командой США. Счет открыл Уэнстон Маккенни, но через некоторое время положение уравнял Виторину Антунеш.
Португалия – США - 1:1 (1:1)
Голы: Маккенни, 21 - 0:1, Антунеш, 31 - 1:1
Португалия: Бету, Пепе (Нету, 10), Рикарду Феррейра, Нелсон Семеду, Антунеш, Гонсалу Гедеш (Лопеш, 81), Данилу Перейра (Рубен Невеш, 62), Брума (Бернарду Силва, 62), Фернандеш (Жоау Мариу, 46), Желсон Мартинш (Гонсалу Пасиенсия, 46), Фернандеш.
США: Хорват (Хамид, 46), Йедлин, Мязга, Брукс (Картер-Викерс, 46), Лихай (Вильяфанья, 59), Маккенни (Бедойя, 84), Акоста, Уильямс, Адамс, Сапонг (Дуайер, 77), Агудело (Гуч, 59).
Не пропустите: Грубейшая ошибка вратаря сборной США в матче с Португалией. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|11
|31
|2
|Спортинг Лиссабон
|11
|27
|3
|Бенфика
|11
|26
|4
|Брага
|11
|22
|5
|Маритиму
|11
|22
|6
|Рио Аве
|11
|17
|7
|Белененсиш
|11
|16
|8
|Витория Гимарайнш
|11
|14
|9
|Боавишта
|11
|13
|10
|КД Тондела
|11
|12
|11
|Портимоненсе
|11
|12
|12
|Пасуш де Феррейра
|11
|12
|13
|Фейренсе
|11
|11
|14
|Дешпортиво Чавес
|11
|11
|15
|Витория Сетубал
|11
|10
|16
|Дешпортиво Авеш
|11
|9
|17
|Морейренсе ФК
|11
|7
|18
|Эшторил
|11
|6