Португалия без Роналду одержала уверенную победу в товарищеском матче

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Португалия без Роналду одержала уверенную победу в товарищеском матче
Сборная Португалии в товарищеском матче добилась победы над командой Шотландии. Победу португальцам принесли голы Элдера Кошты, Эдера и Брумы.

Шотландия – Португалия - 1:3 (0:1)
Голы: Элдер Кошта, 43 - 0:1, Эдер, 74 - 0:2, Брума, 84 - 0:3, Нейсмит, 90+3 - 1:3

Шотландия: Гордон, Хендри, Маккенна, Робертсон, О’Доннелл, Армстронг (Макдоналд, 77), Макгрегор, Макгинн (Шинни, 67), Форрест, Макберни (Макай-Стивен, 76), Нейсмит.

Португалия: Бету (Клаудиу Рамуш, 86), Соареш, Диаш (Педру Мендеш, 57), Нету, Родригес, Данилу Перейра (Вильям Карвалью, 90), Бруну Фернандеш (Жедсон Фернандеш, 68), Брума (Рафа Силва, 90), Сержиу Оливейра (Саншеш, 56), Элдер Кошта, Эдер.

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