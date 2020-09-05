Португалия без Роналду разгромила Хорватию, Бельгия одолела Данию, Франция была сильнее Швеции
Представляем результаты матчей 1-го тура Лиги Наций.
Лига А группа 2
Дания - Бельгия 0:2
Голы: Денайер, 9 - 0:1, Мертенс, 76 - 0:2
Дания: Шмейхель, Васс (Йоргенсен, 84), Кристенсен, Кьер, Сков, Дилэйни, Эриксен, Хейбьерг, Поульсен, Дольберг (Корнелиус, 83), Брэйтуэйт (Мэле, 72).
Бельгия: Миньоле, Денайер, Вертонген, Алдервейрелд, Кастань, Карраско (Прат, 57), Витцель, Тилеманс (Доку, 88), Азар, Мертенс (Троссард, 80), Лукаку.
Лига А группа 3
Португалия - Хорватия 4:1
Голы: Жоау Канселу, 41 - 1:0, Диогу Жота, 58 - 2:0, Жоау Феликс, 70 - 3:0, Петкович, 90 - 3:1, Вндре Силва, 90 - 4:1
Португалия: Антони Лопеш, Пепе, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Бернарду Силва (Тринкау, 78), Бруну Фернандеш, Диогу Жота, Данилу Перейра, Жоау Феликс (Андре Силва, 88), Моутинью (Сержиу Оливейра, 82), Геррейру.
Хорватия: Ливакович, Едвай, Вида, Ловрен, Баришич, Брекало (Перишич, 61), Ковачич, Влашич, Пашалич (Брозович, 61), Крамарич (Петкович, 74), Ребич.
Швеция - Франция 0:1
Гол: Мбаппе, 41 - 0:1
Швеция: Ольсен, Линделеф, Янссон, Люстиг, Бенгтссон (Сема, 88), Ларссон (Кулусевски, 70), Ольссон, Экдаль, Форсберг, Квайсон (Гвидетти, 77), Берг.
Франция: Льорис, Динь, Кимпембе, Варан, Дюбуа (Менди, 88), Рабьо, Канте, Упамекано, Жиру (Нзонзи, 90), Мбаппе (Марсьяль, 77), Гризманн.
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4