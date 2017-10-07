Португалия благодаря голам Роналду и Силвы взяла верх над Андоррой

В рамках девятого тура квалификации ЧМ-2018 в Европе в отборочной группе B сборная Португалии в гостях победила национальную команду Андорры со счётом 2:0.

Андорра – Португалия - 0:2

Голы: Роналду, 63 - 0:1, Андре Силва, 86 - 0:2.

Андорра: Гомес Морейра, Лима, Макс Льовера, Сан-Николас, Родригес Сория (Санчес, 87), Ребес, Рубио, Алаэс, Валес, Вьейра (Морено, 90), Клементе (Мартинес, 79).

Португалия: Руй Патрисиу, Пепе, Нелсон Семеду, Элизеу, Нету, Куарежма (Вильям Карвалью, 79), Данилу Перейра, Бернарду Силва, Жоау Мариу, Желсон Мартинш (Роналду, 46), Андре Силва (Гонсалу Гедеш, 90).

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