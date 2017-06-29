Португалия - Чили - 0:0 (0:3 по пенальти) (обзор)

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Португалия - Чили - 0:0 (0:3 по пенальти) (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор полуфинального матча Кубка Конфедераций между сборными Португалии и Чили.

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4 Новая Зеландия 3 0
Группа B М О
1 Германия 3 7
2 Чили 3 5
3 Австралия 3 2
4 Камерун 3 1
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