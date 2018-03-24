Португалия - Египет - 2:1 (обзор)

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Португалия - Египет - 2:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор товарищеского матча между сборными Португалии и Египта.

Не пропустите: Португалия вырвала победу над Египтом благодаря дублю Роналду и другие результаты товарищеских матчей. | http://soccernews.ru

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4 Брага 27 61
5 Рио Аве 27 40
6 Маритиму 27 39
7 Боавишта 27 36
8 Дешпортиво Чавес 27 36
9 Витория Гимарайнш 27 33
10 Портимоненсе 27 31
11 КД Тондела 27 29
12 Белененсиш 27 29
13 Дешпортиво Авеш 27 25
14 Морейренсе ФК 27 25
15 Пасуш де Феррейра 27 25
16 Витория Сетубал 27 25
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