Португалия - Египет - 2:1 (обзор)
Вашему вниманию представляется обзор товарищеского матча между сборными Португалии и Египта.
Не пропустите: Португалия вырвала победу над Египтом благодаря дублю Роналду и другие результаты товарищеских матчей. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|27
|70
|2
|Бенфика
|27
|68
|3
|Спортинг Лиссабон
|27
|65
|4
|Брага
|27
|61
|5
|Рио Аве
|27
|40
|6
|Маритиму
|27
|39
|7
|Боавишта
|27
|36
|8
|Дешпортиво Чавес
|27
|36
|9
|Витория Гимарайнш
|27
|33
|10
|Портимоненсе
|27
|31
|11
|КД Тондела
|27
|29
|12
|Белененсиш
|27
|29
|13
|Дешпортиво Авеш
|27
|25
|14
|Морейренсе ФК
|27
|25
|15
|Пасуш де Феррейра
|27
|25
|16
|Витория Сетубал
|27
|25
|17
|Фейренсе
|27
|23
|18
|Эшторил
|27
|22