Португалия экстрадирует предполагаемого основателя Football Leaks

Португалия работает над возвращением на родину Руя Пинту.

Напомним, что Пинту в январе арестовали в Венгрии. Местная полиция обвиняет его в киберпреступности, якобы он является основателем Football Leaks. Никаких доказательств причастности португальца к сайту пока нет. Ранее он был отпущен под домашний арест.

За последнее время Football Leaks опубликовал множество документов, в которых говорилось о нарушениях правил ФФП со стороны "Манчестер Сити" и ПСЖ, а также о сокрытии фактов допинговых нарушений в российском футболе.

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