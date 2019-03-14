Португалия экстрадирует предполагаемого основателя Football Leaks
Португалия работает над возвращением на родину Руя Пинту.
Напомним, что Пинту в январе арестовали в Венгрии. Местная полиция обвиняет его в киберпреступности, якобы он является основателем Football Leaks. Никаких доказательств причастности португальца к сайту пока нет. Ранее он был отпущен под домашний арест.
За последнее время Football Leaks опубликовал множество документов, в которых говорилось о нарушениях правил ФФП со стороны "Манчестер Сити" и ПСЖ, а также о сокрытии фактов допинговых нарушений в российском футболе.
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