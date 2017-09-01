Португалия – Фарерские острова - 5:1 (видео)

Теги португалияфарерские острова

Португалия – Фарерские острова - 5:1 (видео)

Предлагаем Вашему вниманию матч отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 между Португалией и Фарерскими островами (5:1).

Видео: Португалия – Фарерские острова.

Не пропустите: Португалия разгромила Фарерские острова, Швейцария крупно победила Андорру. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Остатки мотивации: Дания принимает Польшу

Остатки мотивации: Дания принимает Польшу

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Россия 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов