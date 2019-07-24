Португалия и Испания встретятся в финале Евро U-19

Определились финалисты молодежного чемпионата Европы.

Так, в финале Евро U-19 сыграют Португалия и Испания, которые в полуфинальных играх одолели Ирландию и Францию соответственно.

Португалия - Ирландия 4:0

Голы: Феррейра (пен), 31 - 1:0, Рамос, 45+2 - 2:0, Рамос, 59 - 3:0, Рамос, 90+6 - 4:0



Франция - Испания 0:0, по пенальти - 3:4

Отметим, что финал турнира состоится 27 июля.

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