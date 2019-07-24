Португалия и Испания встретятся в финале Евро U-19
Определились финалисты молодежного чемпионата Европы.
Так, в финале Евро U-19 сыграют Португалия и Испания, которые в полуфинальных играх одолели Ирландию и Францию соответственно.
Португалия - Ирландия 4:0
Голы: Феррейра (пен), 31 - 1:0, Рамос, 45+2 - 2:0, Рамос, 59 - 3:0, Рамос, 90+6 - 4:0
Франция - Испания 0:0, по пенальти - 3:4
Отметим, что финал турнира состоится 27 июля.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1