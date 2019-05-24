Португалия и Люксембург подали апелляции по делу Мораеса

Федерации футбола Португалии и Люксембурга не согласны с решением УЕФА не наказывать сборную Украины по делу Жуниора Мораеса.

Обе федерации подали апелляции. Они добиваются пересмотра вердикта европейских футбольных чиновников по этому вопросу.

Напомним, что в марте возникли сомнения относительно правильности натурализации бразильского футболиста.

32-летний Мораес получил украинский паспорт за несколько дней до старта квалификации Евро-2020.

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