Португалия и Люксембург подали апелляции по делу Мораеса
Федерации футбола Португалии и Люксембурга не согласны с решением УЕФА не наказывать сборную Украины по делу Жуниора Мораеса.
Обе федерации подали апелляции. Они добиваются пересмотра вердикта европейских футбольных чиновников по этому вопросу.
Напомним, что в марте возникли сомнения относительно правильности натурализации бразильского футболиста.
32-летний Мораес получил украинский паспорт за несколько дней до старта квалификации Евро-2020.
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