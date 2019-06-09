Португалия и Нидерланды назвали стартовые составы на финал Лиги Наций
Сборные Португалии и Нидерландов определились со стартовыми составами на финальный матч Лиги Наций.
Португалия: Патрисиу, Нелсон Семеду, Рубен Диаш, Фонте, Геррейру, Бруну Фернандеш, Данилу, Вильям Карвалью, Бернарду Силва, Гонсалу Гедеш, Криштиану Роналду
Нидерланды: Силлессен, Думфрис, де Лигт, ван Дейк, Блинд, де Рон, де Йонг, Вейналдум, Бергвейн, Депай, Бабел.
Начало поединка запланировано на 21:45 по московскому времени.
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4