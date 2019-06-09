Португалия и Нидерланды назвали стартовые составы на финал Лиги Наций

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Португалия и Нидерланды назвали стартовые составы на финал Лиги Наций

Сборные Португалии и Нидерландов определились со стартовыми составами на финальный матч Лиги Наций.

Португалия: Патрисиу, Нелсон Семеду, Рубен Диаш, Фонте, Геррейру, Бруну Фернандеш, Данилу, Вильям Карвалью, Бернарду Силва, Гонсалу Гедеш, Криштиану Роналду

Нидерланды: Силлессен, Думфрис, де Лигт, ван Дейк, Блинд, де Рон, де Йонг, Вейналдум, Бергвейн, Депай, Бабел.

Начало поединка запланировано на 21:45 по московскому времени.

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