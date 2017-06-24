Португалия легко разбивает Новую Зеландию и выходит в полуфинал Кубка Конфедераций

Параллельно с матчем в Казани, где сборной России противостояла Мексика, в северной столице встречались команды Новой Зеландии и Португалии. Для представителя Океании это был последний матч на турнире, так как после двух поражений "Олл вайтс" потеряли все шансы на борьбу. Что до чемпионов Европы, то их устраивала и ничья в этом поединке, но играть на нее команда Фернанду Сантуша просто не имела право.

Стартовый отрезок встречи прошел в неспешном темпе. Чуть активнее даже выглядели новозеландцы, которые уже на 6-й минуте потревожили Патрисиу. Вуд успешно принял мяч на линии штрафной, а затем нанес удар по воротам. Мяч полетел в руки голкиперу.

Португальцы активизировались ближе к середине тайма. Так на 23-й минуте мог открывать счет Роналду, но после розыгрыша углового Криштиану пробил головой прямо в голкипера. Спустя три минуты лучший футболист планеты был уже ближе к цели. Куарежма навесил, а Роналду снова выиграл верховую борьбу – Маринович мяч не доставал, но вратаря номинальных хозяев поля выручила перекладина.

Впрочем, вскоре, то давление, которое оказывали чемпионы Европы, принесло им успех. С левого фланга был исполнен корнер, и на дальней штанги открывался на передачу Данилу. Но сразу двое футболистов в белой форме повалили на газон Перейру. Арбитр незамедлительно указывает на "точку". Исполнять пенальти было доверено Роналду, который был точен – 0:1.

А через несколько минут команда Фернанду Сантуша закрепила успех. На левом фланге был организован прорыв. Мяч продольной передачей был отправлен на ход Элизеу. Крайний защитник на большой скорости ворвался на ближний край штрафной, а затем прострелил на линию вратарской. Бернарду Силва открылся на этот пас и первым же касанием вогнал мяч в сетку – 0:2. С этим перевесом португальцев команды и отправились отдыхать.

После перерыва у новозеландцев была одна задача – завершить встречу достойным образом. Для этого команде Энтони Хадсона прежде всего нужно было надежно сыграть в обороне. Однако "Олл вайтс" даже попытались забить. На 58-й минуте Дойл ворвался в штрафную, после чего прострелил низом на дальнюю штангу. Бруну Алвеш не дотянулся до мяча, а Вуд в падении замкнул эту передачу, пробив по воротам, однако Патрисиу не без труда заблокировал удар.

На эту дерзкую выходку соперника чемпионы Европы отреагировали мгновенно. С правого фланга Семеду исполнил кросс в центр штрафной и отпасовал на Роналду, который в окружении двух защитников все же сумел нанести плотный удар по воротам. Мяч полетел по центру, но голкипер новозеландцев с трудом отбил сферу. А на 64-й минуте сборная Португалии просто обязана была доводить дело до разгрома. Андре Силва ворвался по центру в штрафную, дважды на замахе убрал в сторону защитника, а затем пробил по воротам в упор, однако Маринович успел среагировать на удар.

Впрочем, от разгрома "Олл вайтс" не убереглись. В последнюю десятиминутку матча команда Фернанду Сантуша еще дважды заставила капитулировать голкипера островитян. Сначала на 80-й минуте индивидуальным мастерством блеснул Андре Силва. Получив мяч в центре поля, нападающий португальцев отправился к воротам и, ворвавшись в штрафную, легко ушел от Смита, а затем плотным ударом пробил точно под перекладину – 0:3. А уже в компенсированное время точку в поединке поставил Нани. Получив мяч перед штрафной, нападающий резко ускорился влево, убрал финтами чуть в сторону защитника, а затем нанес мощный удар в дальний угол. Маринович сферу не доставал – 0:4.

Португалия добывает легкую победу и с нетерпением будет ждать своего соперника по полуфиналу Кубка Конфедераций.

Новая Зеландия – Португалия – 0:4

Голы: Роналду, 33, с пенальти – 0:1. Бернарду Силва, 37 – 0:2. Андре Силва, 80 – 0:3. Нани, 90+1 – 0:4.

Новая Зеландия: Маринович, Боксолл, Дюранте (Смелц, 74), Дойл, Смит, Льюис (Барбарусес, 65), Макглинчи (Туилома, 37), Ингэм, Томас, Рохас, Вуд.

Португалия: Патрисиу, Элизеу, Алвеш, Пепе, Семеду, Перрейра, Бернарду Силва (Пицци, 46), Моутинью, Куарежма (Мартинш, 83), Роналду (Нани, 67), Андре Силва.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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