Португалия - Мексика - 2:1 (обзор)

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Португалия - Мексика - 2:1 (обзор)В матче за третье место на Кубке Конфедераций сборная Португалии лишь в дополнительное время обыграла команду Мексики. Смотрите видеообзор этого поединка.

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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Группа A М О
1 Португалия 3 7
2 Мексика 3 7
3 Россия 3 3
4 Новая Зеландия 3 0
Группа B М О
1 Германия 3 7
2 Чили 3 5
3 Австралия 3 2
4 Камерун 3 1
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