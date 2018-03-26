Португалия – Нидерланды - 0:3 (обзор)

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Португалия – Нидерланды - 0:3 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор товарищеского матча между сборными Португалии и Нидерландов.

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2 Аякс 28 64
3 АЗ 28 59
4 Фейеноорд 28 48
5 Утрехт 28 48
6 Витесс 28 42
7 Зволле 28 40
8 АДО Ден Хааг 28 39
9 Хераклес 28 37
10 Херенвен 28 36
11 Эксельсиор 28 35
12 ВВВ Венло 28 33
13 Гронинген 28 29
14 Виллем II 28 27
15 НАК Бреда 28 27
16 Спарта Роттердам 28 21
17 Рода ЮК 28 20
18 Твенте 28 19
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