Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА

По итогам третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов Португалия опередила Россию в таблице коэффициентов УЕФА.

Теперь португальцы занимают шестое место в рейтинге, обгоняя идущих седьмыми россиян на 0,3 балла.

Если до конца текущего сезона Россия не вернётся на шестую позицию, РПЛ в кампании 2021/22 потеряет право делегировать в Лигу Чемпионов три клуба и останется с двумя командами.

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