Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА
По итогам третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов Португалия опередила Россию в таблице коэффициентов УЕФА.
Теперь португальцы занимают шестое место в рейтинге, обгоняя идущих седьмыми россиян на 0,3 балла.
Если до конца текущего сезона Россия не вернётся на шестую позицию, РПЛ в кампании 2021/22 потеряет право делегировать в Лигу Чемпионов три клуба и останется с двумя командами.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ФК Фамаликао
|7
|19
|2
|Бенфика
|7
|18
|3
|Порту
|7
|18
|4
|Витория Гимарайнш
|7
|12
|5
|КД Тондела
|8
|12
|6
|Спортинг Лиссабон
|7
|11
|7
|Боавишта
|7
|11
|8
|Санта-Клара
|7
|11
|9
|Рио Аве
|7
|10
|10
|Маритиму
|7
|8
|11
|Брага
|7
|8
|12
|Морейренсе ФК
|7
|7
|13
|Витория Сетубал
|7
|7
|14
|Жил Висенте
|7
|6
|15
|Портимоненсе
|7
|5
|16
|Белененсиш
|7
|5
|17
|Пасуш де Феррейра
|7
|4
|18
|Дешпортиво Авеш
|8
|3