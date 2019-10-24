Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА

Теги рпллига португезеуефа

Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА

По итогам третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов Португалия опередила Россию в таблице коэффициентов УЕФА.

Теперь португальцы занимают шестое место в рейтинге, обгоняя идущих седьмыми россиян на 0,3 балла.

Если до конца текущего сезона Россия не вернётся на шестую позицию, РПЛ в кампании 2021/22 потеряет право делегировать в Лигу Чемпионов три клуба и останется с двумя командами.

Не пропустите: Лига Чемпионов: результаты 23 октября. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Новый рейтинг ФИФА: Россия поднялась на 37-е место, Бельгия сохранила лидерство

Новый рейтинг ФИФА: Россия поднялась на 37-е место, Бельгия сохранила лидерство

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ФК Фамаликао ФК Фамаликао 7 19
2 Бенфика Бенфика 7 18
3 Порту Порту 7 18
4 Витория Гимарайнш Витория Гимарайнш 7 12
5 КД Тондела КД Тондела 8 12
6 Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон 7 11
7 Боавишта Боавишта 7 11
8 Санта-Клара Санта-Клара 7 11
9 Рио Аве Рио Аве 7 10
10 Маритиму Маритиму 7 8
11 Брага Брага 7 8
12 Морейренсе ФК Морейренсе ФК 7 7
13 Витория Сетубал Витория Сетубал 7 7
14 Жил Висенте Жил Висенте 7 6
15 Портимоненсе Портимоненсе 7 5
16 Белененсиш Белененсиш 7 5
17 Пасуш де Феррейра Пасуш де Феррейра 7 4
18 Дешпортиво Авеш Дешпортиво Авеш 8 3
Полная таблица

топ-5 тегов