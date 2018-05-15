Португалия объявила расширенную заявку на Чемпионат Мира

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш объявил расширенную заявку своей команды на предстоящий Чемпионат Мира в России.

Вратари: Антони Лопеш ("Лион"), Бету ("Гезтепе"), Руи Патрисиу ("Спортинг").

Защитники: Антунеш ("Хетафе"), Бруну Алвеш ("Рейнджерс"), Седрик Суареш ("Саутгемптон"), Жуан Канселу ("Интер"), Жозе Фонте ("Далянь Ифан"), Луис Нету ("Фенербахче"), Марио Руи ("Наполи"), Нелсон Семеду ("Барселона") Пепе ("Бешикташ"), Рафаэль Геррейру ("Боруссия" Дортмунд), Рикарду Перейра ("Порту"), Роландо ("Марсель"), Рубен Диас ("Бенфика").

Полузащитники: Адриан Силва ("Лестер"), Андре Гомеш ("Барселона"), Бруно Фернандес ("Спортинг"), Жоау Марио ("Вест Хэм"), Жоау Моутинью ("Монако"), Мануэль Фернандеш ("Локомотив"), Рубен Невес ("Вулверхэмптон"), Сержиу Оливейра ("Порту"), Уильям Карвалью ("Спортинг").

Нападающие: Андре Силва ("Милан"), Бернарду Силва ("Манчестер Сити"), Криштиану Роналду ("Реал"), Эдер ("Локомотив"), Желсон Мартинш ("Спортинг"), Гонсалу Гедеш ("Валенсия"), Нани ("Лацио"), Паулинью ("Брага"), Рикарду Куарежма ("Бешикташ"), Ронни Лопеш ("Монако").

Напомним, свою итоговую заявку на ЧМ объявила Коста-Рика. | soccernews.ru