Португалия обыграла Люксембург и вышла на Евро-2020
В матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Португалии на выезде обыграла команду Люксембурга со счетом 2:0. Победу португальцам принесли голы Бруну Фернандеша и Криштиану Роналду.
Благодаря победе португальцы вышли в финальную стадию Евро-2020.
Люксембург – Португалия - 0:2 (0:1)
Голы: Бруну Фернандеш, 39 - 0:1, Роналду, 86 - 0:2
Португалия: Руй Патрисиу, Рубен Диаш, Фонте, Рикарду Перейра, Бруну Фернандеш, Геррейру, Пицци (Моутинью, 62), Данилу Перейра, Бернарду Силва, Андре Силва (Диогу Жота, 71), Роналду.
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
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|Испания
|6
|8
|2
|Чехословакия
|6
|7
|3
|Ирландия
|6
|5
|4
|Турция
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Болгария
|6
|10
|2
|Португалия
|6
|6
|3
|Швеция
|6
|5
|4
|Норвегия
|6
|3
|Группа 3
|М
|О
|1
|СССР
|6
|10
|2
|Греция
|6
|6
|3
|Австрия
|6
|6
|4
|Финляндия
|6
|2
|Группа 4
|М
|О
|1
|Югославия
|4
|6
|2
|Германия
|4
|5
|3
|Албания
|4
|1
|Группа 5
|М
|О
|1
|Венгрия
|6
|9
|2
|ГДР
|6
|7
|3
|Нидерланды
|6
|5
|4
|Дания
|6
|3
|Группа 6
|М
|О
|1
|Италия
|6
|11
|2
|Румыния
|6
|6
|3
|Швейцария
|6
|5
|4
|Кипр
|6
|2
|Группа 7
|М
|О
|1
|Франция
|6
|9
|2
|Бельгия
|6
|7
|3
|Польша
|6
|7
|4
|Люксембург
|6
|1
|Группа 8
|М
|О
|1
|Англия
|6
|9
|2
|Шотландия
|6
|8
|3
|Уэльс
|6
|4
|4
|Северная Ирландия
|6
|3