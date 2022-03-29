Португалия обыграла Северную Македонию и вышла на ЧМ-2022

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Португалия обыграла Северную Македонию и вышла на ЧМ-2022Фото: твиттер сборной Португалии

В финале стыков ЧМ-2022 сборная Португалии победила Северную Македонию.

Таким образом, португальцы пробились в финальную часть мундиаля. Напомним, что в полуфинале стыков Северная Македония выбила Италию.

Португалия - Северная Македония 2:0

Голы: Бруну Фернандеш, 32 - 1:0, Бруну Фернандеш, 65 - 2:0

Португалия: Диогу Кошта, Жоау Канселу, Пепе, Данилу Перейра, Мендеш, Моутинью (Витинья, 90), Бруну Фернандеш (Матеуш Нунеш, 88), Бернарду Силва (Жоау Феликс, 88), Отавио (Вильям Карвалью, 77), Роналду, Диогу Жота (Рафаэл Леау, 77).

Северная Македония: Димитриевски, Ристовски, Велкоски, Муслиу, Алиоски, Адеми, Барди, Костадинов (Ашковски, 75), Элмаз (Николов, 87), Трайковски (Чурлинов, 59), Ристовски (Миовски, 46).

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