Португалия обыграла Венгрию, Швейцария разгромила Латвию

Завершились два матча отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 в группе В. Португалия на выезде с минимальным счетом победила Венгрию, Швейцария в гостях крупно обыграла Латвию.

Венгрия – Португалия - 0:1 (0:0)

Гол: Андре Силва, 48 - 0:1

Венгрия: Гулачи, Гузмич, Корхут, Фиола, Кадар, Элек (Пинтер, 67), Паткаи, Джуджак, Ловренчич (Варга, 78), Пришкин, Эппель (Беде, 61).

Португалия: Патрисиу, Алвеш, Коэнтрау (Элизеу, 28), Соареш, Пепе, Моутинью, Перейра, Мариу, Мартинш (Бернарду Силва, 63), Андре Силва (Куарежма, 86), Роналду.

Удаление: Пришкин (30).

Латвия – Швейцария - 0:3 (0:1)

Голы: Ванин, 9 (автогол) - 0:1, Джемаили, 54 - 0:2, Родригес, 58 (с пенальти) - 0:3

Латвия: Ванин, Горкш, Дубра, Максименко, Колесов, Варданян (Казачок, 78), Соловьев, Лайзанс, Индранс (Клюшкин, 62), Шабала, Ракель (Икауниекс, 68).

Швейцария: Зоммер, Шер, Родригес, Лихтштайнер (Ланг, 80), Джуру, Бехрами, Джемаили, Джака (Закария, 77), Шакири, Мехмеди, Сеферович (Дердийок, 76).

Положение команд: Швейцария - 24, Португалия - 21, Венгрия - 10, Фарерские острова - 8, Андорра - 4, Латвия - 3.

Не пропустите: Сенсация в Тулузе: Люксембург удержал гостевую ничью с Францией. | http://soccernews.ru