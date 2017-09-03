Португалия обыграла Венгрию, Швейцария разгромила Латвию
Завершились два матча отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 в группе В. Португалия на выезде с минимальным счетом победила Венгрию, Швейцария в гостях крупно обыграла Латвию.
Венгрия – Португалия - 0:1 (0:0)
Гол: Андре Силва, 48 - 0:1
Венгрия: Гулачи, Гузмич, Корхут, Фиола, Кадар, Элек (Пинтер, 67), Паткаи, Джуджак, Ловренчич (Варга, 78), Пришкин, Эппель (Беде, 61).
Португалия: Патрисиу, Алвеш, Коэнтрау (Элизеу, 28), Соареш, Пепе, Моутинью, Перейра, Мариу, Мартинш (Бернарду Силва, 63), Андре Силва (Куарежма, 86), Роналду.
Удаление: Пришкин (30).
Латвия – Швейцария - 0:3 (0:1)
Голы: Ванин, 9 (автогол) - 0:1, Джемаили, 54 - 0:2, Родригес, 58 (с пенальти) - 0:3
Латвия: Ванин, Горкш, Дубра, Максименко, Колесов, Варданян (Казачок, 78), Соловьев, Лайзанс, Индранс (Клюшкин, 62), Шабала, Ракель (Икауниекс, 68).
Швейцария: Зоммер, Шер, Родригес, Лихтштайнер (Ланг, 80), Джуру, Бехрами, Джемаили, Джака (Закария, 77), Шакири, Мехмеди, Сеферович (Дердийок, 76).
Положение команд: Швейцария - 24, Португалия - 21, Венгрия - 10, Фарерские острова - 8, Андорра - 4, Латвия - 3.
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