Португалия обыгрывает Швейцарию и завоевывает прямую путевку в Россию

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Португалия обыгрывает Швейцарию и завоевывает прямую путевку в РоссиюВ рамках одного из центральных событий заключительного раунда отборочного цикла на Чемпионат Мира-2018 сборная Португалии на переполненном лиссабонском стадионе "Эштадиу да Луш" принимала национальную команду Швейцарии. В группе "В", которую представляют португальцы и швейцарцы сложилась уникальная ситуация. За девять туров ни один из оппонентов не смог навязать борьбу заведомо фаворитам секстета, поэтому "часовщики" подходили к решающей встрече, имея в своей копилке максимум очков. Действующие чемпионы Европы отставали лишь на три  пункта благодаря тому, что уступили в очной дуэли первого круга.

Португальцам для завоевания прямой путевки на Мундиаль нужна была только победа, ведь при одинаковом количестве набранных очков они опережали подопечных Владимира Петковича из-за лучшей разницы забитых и пропущенных. Гостей, в свою очередь, удовлетворяла даже ничья. В прошлом туре оба наставника предоставили отдых некоторым ключевым футболистам, поэтому на важнейшую битву все лучшие были в строю.

С первых же минут болельщики погнали вперед хозяев поля, и Португалия действительно завладела инициативой. Правда, действовали пиренейцы достаточно аккуратно, понимая, что даже маленькая ошибка может привести к печальному конечному исходу. Ближе к середине первого тайма Швейцарии на время удалось выровнять игру и даже провести, хоть и не впечатляющих, но выпадов. В целом, подопечные Фернанду Сантуша больше трудились на поле, поэтому гол в раздевалку выглядел логичным. Блестящую прострельную передачу с фланга исполнил Элизеу, Жоау Мариу навязал борьбу защитнику Джуру, пойдя до конца на мяч и "кожаный" по нелепой случайности от ноги швейцарского ивуарийца залетел в сетку ворот Зоммера.

Забитый гол еще больше взбодрил "европейских бразильцев" и во втором тайме хозяева стали играть агрессивнее, где-то даже на кураже. Горел желанием догнать в списке лучших бомбардиров квалификации Роберта Левандовски Криштиану Роналду, не раз капитан португальцев брал на себя инициативу и мощно выстреливал по чужим воротам, но не складывалось. Благо, в стане действующих чемпионов Европы имеются и другие исполнители высокого класса, которые и организовали второй гол на 57-й минуте. Жоау Моутинью нашел пассом Бернарду Силву, который прострелил вдоль лицевой на своего однофамильца Андре и тот вторым касанием расстрелял ближний угол гостевых владений.

При счете 2:0 все стало предельно ясно в этой встрече, и хоть в распоряжении швейцарцев было еще много времени, отыграться у таких португальцев было практически невозможно. Команда Петковича просто бросила играть, а португальцы вполне себе могли сделать счет разгромным, если бы не запижонил Роналду, вывалившись на свидание с Зоммером.

Таким образом, Португалия добывает трудовую и закономерную победу над Швейцарией и напрямую выходит в финальную часть Чемпионата Мира-2018.

Португалия Швейцария 2:0

Голы: Джуру, 41 (автогол) – 1:0, Андре Силва, 57 – 2:0

Португалия: Руй Патрисиу, Соареш, Пепе, Фонте, Элизеу (Антунеш, 69), Моутинью, Карвалью, Мариу (Данилу, 90+1), Бернарду Силва, Роналду, Андре Силва (Гомеш, 75)

Швейцария: Зоммер, Лихтштайнер, Шер, Джуру, Родригес, Фройлер (Закариа, 46), Джемаили (Цубер, 66), Джака, Шакири, Мехмеди (Эмболо, 67), Сеферович

Богдан Архипенко

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