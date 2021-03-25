Португалия переиграла Азербайджан, Бельгия разобралась с Уэльсом
Фото: WalesOnline
В первом туре отборочного раунда на ЧМ-2022 Португалия минимально обыграла Азербайджан, а Бельгия одержала победу над Уэльсом.
Группа А
Португалия - Азербайджан 1:0
Гол: Медведев (аг), 37 - 1:0
Португалия: Антони Лопеш, Жоау Канселу, Мендеш, Рубен Диаш, Дуарте, Моутинью (Бруну Фернандеш, 46), Бернарду Силва (Сержиу Оливейра, 88), Рубен Невеш (Пальинья, 88), Нету (Рафа Силва, 63), Андре Силва (Жоау Феликс, 75), Роналду.
Азербайджан: Магомедалиев, Гусейнов (Нуриев, 46), Гусейнов, Кривоцюк, Салахлы, Мустафаев (Ибрагимли, 46), Бадалов, Махмудов (Исаев, 85), Медведев, Эмрели (Алескеров, 85), Горбани (Шейдаев, 85).
Группа Е
Бельгия - Уэльс 3:1
Голы: Уилсон, 10 - 0:1, де Брюйне, 22 - 1:1, Азар, 28 - 2:1, Лукаку (пен), 73 - 3:1
Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Вермален (Денайер, 46), Вертонген, Менье, Тилеманс, де Брюйне, Дендонкер, Азар (Кастань, 84), Лукаку, Мертенс (Троссард, 90).
Уэльс: Уорд, Уильямс, Ампаду, Мифем, Робертс, Бэйл (Мур, 84), Уилсон (Робертс, 67), Лоуренс, Джеймс, Родон, Аллен (Моррелл, 8).
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Уругвай
|3
|9
|2
|Россия
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
|Аргентина
|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3