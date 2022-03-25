Португалия победила Турцию и вышла в финал стыков ЧМ-2022

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Португалия победила Турцию и вышла в финал стыков ЧМ-2022

Фото: твиттер сборной Португалии/Автор неизвестен

В полуфинале стыковых матчей отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Португалии обыграла команду Турции со счетом 3:1 и пробилась в финал.

Победу португальцам принесли голы Отавио, Диогу Жоты и Нуну Мендеша. В составе турков отличился Бурак Йылмаз. 

Португалия – Турция - 3:1 (2:0)
Голы: Отавио, 15 - 1:0, Жота, 42 - 2:0, Йылмаз, 65 - 2:1, Мендеш, 90+4 - 3:1

Португалия: Диогу Кошта, Диогу Далот, Фонте, Данилу Перейра, Геррейру (Мендеш, 88), Моутинью (Матеуш Нунеш, 88), Отавио (Рафаэл Леау, 89), Бруну Фернандеш (Вильям Карвалью, 80), Бернарду Силва, Роналду, Диогу Жота (Жоау Феликс, 71).

Турция: Чакыр, Челик (Языджи, 80), Демирал, Сеюнджю, Кабак, Кутлу, Чалханоглу, Ундер, Актюркоглу (Унал, 66), Кекчю (Токез, 80), Дурсун, Йылмаз.

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Определились пары финалистов стыковых матчей ЧМ-2022

Определились пары финалистов стыковых матчей ЧМ-2022

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