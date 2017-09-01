Португалия разгромила Фарерские острова, Швейцария крупно победила Андорру
Завершились три матча отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 в группе В. Швейцария дома легко обыграла Андорру, Португалия на своем поле разгромила Фарерские острова, Венгрия была сильнее Латвии.
Португалия – Фарерские острова - 5:1 (2:1)
Голы: Роналду, 3 - 1:0, Роналду, 29 (с пенальти) - 2:0, Бальдвинссон, 38 - 2:1, Карвалью, 58 - 3:1, Роналду, 64 - 4:1, Оливейра, 84 - 5:1
Португалия: Патрисиу, Фонте, Соареш, Элизеу, Пепе, Бернарду Силва, Карвалью, Моутинью (Гомеш, 73), Мариу (Куарежма, 59), Андре Силва (Оливейра, 81), Роналду.
Венгрия – Латвия - 3:1 (2:1)
Голы: Кадар, 5 - 1:0, Салаи, 26 - 2:0, Фрейманис, 40 - 2:1, Соловьев, 68 (автогол) - 3:1
Венгрия: Гулачи, Кадар, Гузмич, Беше, Корхут, Штьебер (Элек, 74), Надь, Джуджак, Паткаи, Салаи (Беде, 66), Варга (Ловренчич, 86).
Латвия: Ванин, Горкш, Максименко, Колесов, Фрейманис, Индранс, Соловьев, Варданян, Казачок (Вишняков, 72), Икауниекс (Ракель, 72), Шабала (Гутковский, 86).
Швейцария – Андорра - 3:0 ()
Голы: Сеферович, 43 - 1:0, Сеферович, 62 - 2:0, Лихтштайнер, 67 - 3:0
Швейцария: Зоммер, Шер, Родригес, Лихтштайнер, Аканджи, Фройлер, Джака (Закария, 66), Цубер (Дердийок, 46), Шакири, Сеферович, Мехмеди (Фернандеш, 74).
Положение команд: Швейцария - 21, Португалия - 18, Венгрия - 10, Фарерские острова - 5, Андорра - 4, Латвия - 3.
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