Португалия разгромила Литву, Сербия переиграла Люксембург

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Португалия разгромила Литву, Сербия переиграла Люксембург

Представляем результаты матчей отбора Евро-2020 в группе В.

Португалия - Литва 6:0

Голы: Роналду (пен), 7 - 1:0, Роналду, 22 - 2:0, Пицци, 52 - 3:0, Пасиенсия, 56 - 4:0, Бернарду Силва, 63 - 5:0, Роналду, 65 - 6:0

Португалия: Руй Патрисиу, Фонте, Рубен Диаш, Рикарду Перейра, Мариу Руй, Бруну Фернандеш (Моутинью, 72), Пицци, Рубен Невеш, Бернарду Силва (Брума, 66), Роналду (Диогу Жота, 83), Пасиенсия.

Литва: Шеткус, Паленис, Гирдвайнис, Андрюшкявичюс, Шимкус, Миколюнас, Сливка, Куклис (Матулявичюс, 57), Черных (Казлаускас, 81), Голубицкас (Ласицкас, 72), Новиковас.


Сербия - Люксембург 3:2

Голы: Митрович, 11 - 1:0, Митрович, 43 - 2:0, Родригеш, 54 - 2:1, Радонич, 70 - 3:1, Тюрпель, 75 - 3:2

Сербия: Дмитрович, Младенович, Коларов, Миленкович, Максимович, Максимович, Миливоевич, Ляйич (Джуричич, 79), Милинкович-Савич (Радонич, 62), Тадич (Лукич, 90), Митрович.

Люксембург: Морис, Янс, Шано, Карлсон, Халль, Тилль (Синани, 79), Жерсон, Филиппс (Скендерович, 46), Тилль (Тюрпель, 62), Родригеш, Девилль.

Положение команд: Украина (19), Португалия (14), Сербия (13).

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