Португалия разгромила Литву, Сербия переиграла Люксембург
Представляем результаты матчей отбора Евро-2020 в группе В.
Португалия - Литва 6:0
Голы: Роналду (пен), 7 - 1:0, Роналду, 22 - 2:0, Пицци, 52 - 3:0, Пасиенсия, 56 - 4:0, Бернарду Силва, 63 - 5:0, Роналду, 65 - 6:0
Португалия: Руй Патрисиу, Фонте, Рубен Диаш, Рикарду Перейра, Мариу Руй, Бруну Фернандеш (Моутинью, 72), Пицци, Рубен Невеш, Бернарду Силва (Брума, 66), Роналду (Диогу Жота, 83), Пасиенсия.
Литва: Шеткус, Паленис, Гирдвайнис, Андрюшкявичюс, Шимкус, Миколюнас, Сливка, Куклис (Матулявичюс, 57), Черных (Казлаускас, 81), Голубицкас (Ласицкас, 72), Новиковас.
Сербия - Люксембург 3:2
Голы: Митрович, 11 - 1:0, Митрович, 43 - 2:0, Родригеш, 54 - 2:1, Радонич, 70 - 3:1, Тюрпель, 75 - 3:2
Сербия: Дмитрович, Младенович, Коларов, Миленкович, Максимович, Максимович, Миливоевич, Ляйич (Джуричич, 79), Милинкович-Савич (Радонич, 62), Тадич (Лукич, 90), Митрович.
Люксембург: Морис, Янс, Шано, Карлсон, Халль, Тилль (Синани, 79), Жерсон, Филиппс (Скендерович, 46), Тилль (Тюрпель, 62), Родригеш, Девилль.
Положение команд: Украина (19), Португалия (14), Сербия (13).
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|2
|Чехословакия
|6
|7
|3
|Ирландия
|6
|5
|4
|Турция
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Болгария
|6
|10
|2
|Португалия
|6
|6
|3
|Швеция
|6
|5
|4
|Норвегия
|6
|3
|Группа 3
|М
|О
|1
|СССР
|6
|10
|2
|Греция
|6
|6
|3
|Австрия
|6
|6
|4
|Финляндия
|6
|2
|Группа 4
|М
|О
|1
|Югославия
|4
|6
|2
|Германия
|4
|5
|3
|Албания
|4
|1
|Группа 5
|М
|О
|1
|Венгрия
|6
|9
|2
|ГДР
|6
|7
|3
|Нидерланды
|6
|5
|4
|Дания
|6
|3
|Группа 6
|М
|О
|1
|Италия
|6
|11
|2
|Румыния
|6
|6
|3
|Швейцария
|6
|5
|4
|Кипр
|6
|2
|Группа 7
|М
|О
|1
|Франция
|6
|9
|2
|Бельгия
|6
|7
|3
|Польша
|6
|7
|4
|Люксембург
|6
|1
|Группа 8
|М
|О
|1
|Англия
|6
|9
|2
|Шотландия
|6
|8
|3
|Уэльс
|6
|4
|4
|Северная Ирландия
|6
|3