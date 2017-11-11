Португалия разгромила Саудовскую Аравию в товарищеском матче
Завершился товарищеский матч между сборными Португалии и Саудовской Аравии. Команда Фернанду Сантуша уверенно переиграла соперника, отгрузив в их ворота три безответных гола.
Португалия – Саудовская Аравия - 3:0
Голы: Фернандеш, 32 - 1:0, Гонсалу Гедеш, 52 - 2:0, Жоау Мариу, 90 - 3:0.
Португалия: Антони Лопеш, Пепе (Иэ, 56), Родригес, Жоау Канселу (Рикарду Перейра, 46), Нету, Фернандеш (Фернандеш, 56), Данилу Перейра (Рубен Невеш, 75), Гонсалу Гедеш (Брума, 75), Бернарду Силва (Желсон Мартинш, 56), Жоау Мариу, Андре Силва.
Саудовская Аравия: Аль-Овайс, Хаусауи, Хаусауи, Аль-Шахрани, Хаусауи, Отайф (Аль-Муса, 80), Аль-Хайбри (Бакшуин, 80), Аль-Досари (Аль-Моашер, 65), Аль-Шехри (Аль-Джассим, 51), Аль-Бурайк (Аль-Моуалад, 70), Аль-Хазаа (Ассери, 71).
Не пропустите: Франция на "Стад де Франс" разобралась с Уэльсом. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Ошибочно засчитанный гол Агуэро приносит Аргентине победу над Россией
-
Вот так бы выглядел сегодняшний "Байер", не продавай он своих лидеров
-
Стык в Копенгагене: Дания принимает Ирландию в матче за выход на ЧМ-2018
-
Англия и Германия довольствовались нулевой ничьей
-
Праздник в Стокгольме: Швеция обыграла Италию
Лента новостей
-
Товарищеская игра между сборными России и Бразилии пройдет в "Лужниках"
-
Агуэро прокомментировал победу над сборной России
-
Замбия - Камерун - 2:2 (обзор)
-
Глушаков обменялся футболками с Месси
-
Замбия и Камерун расписали результативную ничью
-
Россия – Аргентина - 0:1 (обзор)
-
Клуб Бекхэма близок к вступлению в МЛС
-
Ошибочно засчитанный гол Агуэро приносит Аргентине победу над Россией
-
Подольски рассказал о несостоявшемся переходе в "Локомотив"
-
Агуэро открыл счёт в матче со сборной России
-
"Лацио" теряет Стракошу
-
Блаттера обвинили в сексуальных домогательствах
-
Болельщики "Вест Бромвича" требуют отставки Пьюлиса
-
В сборную Англии вызван вратарь "Норвича"
-
Первый тайм матча Россия - Аргентина завершился нулевой ничьей
-
Фридель возглавил "Нью-Инглэнд Революшн"
-
Буффон: "У нас ещё есть 90 минут, чтобы исправить эту непростую ситуацию"
-
Ещенко хочет поиграть в Англии
-
"Барселона" может приобрести Обамеянга
-
Защитник Швеции: "Минимальная победа - хороший результат, они играли неплохо, но мы были лучше"