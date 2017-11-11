Португалия разгромила Саудовскую Аравию в товарищеском матче

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Португалия разгромила Саудовскую Аравию в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч между сборными Португалии и Саудовской Аравии. Команда Фернанду Сантуша уверенно переиграла соперника, отгрузив в их ворота три безответных гола.

Португалия – Саудовская Аравия - 3:0

Голы: Фернандеш, 32 - 1:0, Гонсалу Гедеш, 52 - 2:0, Жоау Мариу, 90 - 3:0.

Португалия: Антони Лопеш, Пепе (Иэ, 56), Родригес, Жоау Канселу (Рикарду Перейра, 46), Нету, Фернандеш (Фернандеш, 56), Данилу Перейра (Рубен Невеш, 75), Гонсалу Гедеш (Брума, 75), Бернарду Силва (Желсон Мартинш, 56), Жоау Мариу, Андре Силва.

Саудовская Аравия: Аль-Овайс, Хаусауи, Хаусауи, Аль-Шахрани, Хаусауи, Отайф (Аль-Муса, 80), Аль-Хайбри (Бакшуин, 80), Аль-Досари (Аль-Моашер, 65), Аль-Шехри (Аль-Джассим, 51), Аль-Бурайк (Аль-Моуалад, 70), Аль-Хазаа (Ассери, 71).

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