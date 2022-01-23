Португалия разнесла Нидерланды в матче Евро-2022 по футзалу
Фото: инстаграм UEFA Futsal/Автор неизвестен
В матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы по футзалу в группе А сборная Португалии разгромила национальную команду Нидерландов со счетом 4:1.
Победу португальцам принесли дубль Пани, гол Афонсу Жезуса и автогол Уалида Саадуни. В составе голландцев отличился Лахсен Буюзан.
Португалия, набрав шесть очков, лидирует в турнирной таблице группы А. Нидерланды с тремя очками занимают третью позицию.
Португалия - Нидерланды - 4:1 (2:0)
Голы: Саадуни, 6 (автогол) - 1:0, Пани, 20 - 2:0, Пани, 23 - 3:0, Буюзан, 33 - 3:1, Жезус, 39 - 4:1.
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