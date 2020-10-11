Португалия с Роналду не сумела победить Францию в Лиге наций
В матче 3-го тура группового этапа Лиги наций сборные Франции и Португалии сыграли вничью со счетом 0:0.
Португалия сохранила первое место в группе 3 Лиги А. Франция занимает второе место, но отстает от португальцев только по разнице забитых и пропущенных мячей.
Франция – Португалия 0:0
Франция: Льорис, Павар, Кимпембе, Варан, Люка Эрнандес, Рабьо, Канте, Погба, Жиру, Мбаппе, Гризманн.
Португалия: Руй Патрисиу, Пепе, Рубен Диаш, Семеду, Геррейру, Данилу Перейра, Бернарду Силва (Диогу Жота, 61), Вильям Карвалью, Бруну Фернандеш, Жоау Феликс, Роналду.
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|Группа 1
|М
|О
|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4