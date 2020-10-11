Португалия с Роналду не сумела победить Францию в Лиге наций

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Португалия с Роналду не сумела победить Францию в Лиге наций

В матче 3-го тура группового этапа Лиги наций сборные Франции и Португалии сыграли вничью со счетом 0:0.

Португалия сохранила первое место в группе 3 Лиги А. Франция занимает второе место, но отстает от португальцев только по разнице забитых и пропущенных мячей.

Франция – Португалия 0:0

Франция: Льорис, Павар, Кимпембе, Варан, Люка Эрнандес, Рабьо, Канте, Погба, Жиру, Мбаппе, Гризманн.

Португалия: Руй Патрисиу, Пепе, Рубен Диаш, Семеду, Геррейру, Данилу Перейра, Бернарду Силва (Диогу Жота, 61), Вильям Карвалью, Бруну Фернандеш, Жоау Феликс, Роналду.

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