Португалия – Саудовская Аравия - 3:0 (обзор)

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Португалия – Саудовская Аравия - 3:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор товарищеского матча между сборными Португалии и Саудовской Аравии.

Не пропустите: Португалия разгромила Саудовскую Аравию в товарищеском матче. | http://soccernews.ru

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