Португалия – Швейцария – 2:0 (обзор)

Теги португалияшвейцария

Португалия – Швейцария – 2:0 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 между Португалией и Швейцарией (2:0).

Видео: Португалия – Швейцария – 2:0.

Не пропустите: Португалия обыгрывает Швейцарию и завоевывает прямую путевку в Россию. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Месси вывел сборную Аргентины на Чемпионат Мира

Месси вывел сборную Аргентины на Чемпионат Мира

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Порту 8 22
2 Спортинг Лиссабон 8 20
3 Бенфика 7 16
4 Брага 8 15
5 Маритиму 7 15
6 Рио Аве 8 14
7 Боавишта 8 10
8 Белененсиш 7 10
9 Витория Гимарайнш 7 10
10 Пасуш де Феррейра 8 9
11 Дешпортиво Чавес 8 8
12 Фейренсе 8 8
13 Витория Сетубал 8 7
14 Портимоненсе 8 7
15 КД Тондела 8 6
16 Дешпортиво Авеш 8 6
17 Морейренсе ФК 8 6
18 Эшторил 8 6
Полная таблица

топ-5 тегов