Португалия сократила отставание от России в рейтинге УЕФА

Завершилась очередная еврокубковая неделя.

Российские клубы заработали в четырех матчах 0,600 балла. ЦСКА обыграл "Базель" (2:1), "Спартак" уступил "Севилье" (1:2), "Локомотив" проиграл "Шерифу" (1:2), а "Зенит" сыграл вничью с "Русенборогом" (1:1).

Россия осталась на шестом месте в таблице коэффициентов, но следующие за ними португальцы сумели немного сократить отставание.

Рейтинг УЕФА.

1. Испания - 95,426

2. Англия - 69,176

3. Италия - 67,582

4. Германия - 66,141

5. Франция - 51,081

6. Россия - 47,982

7. Португалия - 43,248

8. Украина - 38,333.

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