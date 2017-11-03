Португалия сократила отставание от России в рейтинге УЕФА

Теги россияпортугалия

Португалия сократила отставание от России в рейтинге УЕФА

Завершилась очередная еврокубковая неделя.

Российские клубы заработали в четырех матчах 0,600 балла. ЦСКА обыграл "Базель" (2:1), "Спартак" уступил "Севилье" (1:2), "Локомотив" проиграл "Шерифу" (1:2), а "Зенит" сыграл вничью с "Русенборогом" (1:1).

Россия осталась на шестом месте в таблице коэффициентов, но следующие за ними португальцы сумели немного сократить отставание.

Рейтинг УЕФА.

1. Испания - 95,426

2. Англия - 69,176

3. Италия - 67,582

4. Германия - 66,141

5. Франция - 51,081

6. Россия - 47,982

7. Португалия - 43,248

8. Украина - 38,333.

Не пропустите: Гол Кокорина на последних секундах выводит "Зенит" в плей-офф Лиги Европы. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Главный матч первого круга Бундеслиги: "Боруссия" принимает "Баварию"

Главный матч первого круга Бундеслиги: "Боруссия" принимает "Баварию"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Порту 10 28
2 Спортинг Лиссабон 10 26
3 Бенфика 10 23
4 Брага 10 21
5 Маритиму 10 19
6 Белененсиш 10 16
7 Рио Аве 10 14
8 Витория Гимарайнш 10 14
9 Боавишта 10 13
10 Пасуш де Феррейра 10 12
11 Портимоненсе 10 11
12 Фейренсе 10 11
13 Витория Сетубал 11 10
14 КД Тондела 10 9
15 Дешпортиво Авеш 11 9
16 Дешпортиво Чавес 10 8
17 Морейренсе ФК 10 6
18 Эшторил 10 6
Полная таблица

топ-5 тегов