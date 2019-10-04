Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА до 0,1 балла

По итогам еврокубковой недели Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА.

После завершения второго тура группового этапа Лиги Чемпионов и Лиги Европы гандикап россиян составляет всего 0,1 балла.

Напомним, что страны ведут борьбу за шестую позицию в ТК УЕФА.

Это место по итогам текущего сезона позволит заявить на кампанию 2021/22 шесть клубов в еврокубки: 3 - в Лигу Чемпионов, 1 - в Лигу Европы, 2 - в новый еврокубковый турнир Лига Конференций.

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