Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА до 0,1 балла
По итогам еврокубковой недели Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА.
После завершения второго тура группового этапа Лиги Чемпионов и Лиги Европы гандикап россиян составляет всего 0,1 балла.
Напомним, что страны ведут борьбу за шестую позицию в ТК УЕФА.
Это место по итогам текущего сезона позволит заявить на кампанию 2021/22 шесть клубов в еврокубки: 3 - в Лигу Чемпионов, 1 - в Лигу Европы, 2 - в новый еврокубковый турнир Лига Конференций.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ФК Фамаликао
|7
|19
|2
|Бенфика
|7
|18
|3
|Порту
|7
|18
|4
|Витория Гимарайнш
|7
|12
|5
|Спортинг Лиссабон
|7
|11
|6
|Боавишта
|7
|11
|7
|Санта-Клара
|7
|11
|8
|Рио Аве
|7
|10
|9
|КД Тондела
|7
|9
|10
|Маритиму
|7
|8
|11
|Брага
|7
|8
|12
|Морейренсе ФК
|7
|7
|13
|Витория Сетубал
|7
|7
|14
|Жил Висенте
|7
|6
|15
|Портимоненсе
|7
|5
|16
|Белененсиш
|7
|5
|17
|Пасуш де Феррейра
|7
|4
|18
|Дешпортиво Авеш
|7
|3