Португалия совершила невероятный камбэк с Испанией и вышла в финал Евро-2022 по футзалу

Фото: твиттер сборной Испании\Автор неизвестен

Сборная Португалии добыла волевую победу над Испанией в полуфинале чемпионата Европы-2022 по мини-футболу и вышла в финал, где сыграет с командой России.

Португалия - Испания - 3:2

Голы: Рауль Гомес, 1 - 0:1, Чино, 12 - 0:2, Коэлью, 28 - 1:2, Зикки, 31 - 2:2, Зикки, 38 - 3:2.

Ранее сборная России с тем же счетом победила сборную Украины, с которой сборная Испании сыграет в матче за третье место.

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