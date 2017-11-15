Португалия – США - 1:1, Уэльс - Панама - 1:1 (обзоры)

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Португалия – США - 1:1, Уэльс - Панама - 1:1 (обзоры)

Предлагаем Вашему вниманию обзоры товарищеских матчей с участием европейских и североамериканских сборных.

Видео: Португалия – США - 1:1.

 

Видео: Уэльс - Панама - 1:1.

 

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