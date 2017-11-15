Португалия – США - 1:1, Уэльс - Панама - 1:1 (обзоры)
Предлагаем Вашему вниманию обзоры товарищеских матчей с участием европейских и североамериканских сборных.
Видео: Португалия – США - 1:1.
Видео: Уэльс - Панама - 1:1.
Не пропустите: Португалия без Роналду не смогла победить США. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Скаут ЦСКА: "Мы не смотрим первых номеров, так как из забирают топ-клубы"
-
Рохо вернулся в строй и сыграет за резервную команду "МЮ"
-
Ари: "Вероятно, в январе-феврале российский паспорт будет готов"
-
Марио Фернандес не сыграет против СКА
-
"Галатасарай" хочет купить защитника ЦСКА Щенникова
-
Васкес: "Возможно когда-нибудь я вернусь в Италию"
-
"Барселона" теряет Маскерано
-
Мальдини может получить должность директора сборной Италии
-
Рибери возобновил тренировки в общей группе "Баварии"
-
Феллаини решил покинуть "Манчестер Юнайтед"
-
Спинаццола может пропустить около двух недель
-
Азмун: "Бердыев - один из лучших российских тренеров"
-
Фелипе Андерсон может не сыграть с "Ромой"
-
"Манчестер Сити" выступил с официальным заявлением по поводу состояния здоровья Агуэро
-
Президент "Тоттенхэма" озвучил трансферную стоимость Эриксена
-
Павлюченко: "Я не собираюсь играть за 100 рублей"
-
Лёв сожалеет о невыходе сборной Италии на ЧМ-2018
-
Лукаку рассказал, что помогло ему стать лучшим бомбардиром сборной Бельгии
-
Тайсон рискует пропустить матч с "Александрией"
-
"Сент-Этьен" уволил главного тренера
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|11
|31
|2
|Спортинг Лиссабон
|11
|27
|3
|Бенфика
|11
|26
|4
|Брага
|11
|22
|5
|Маритиму
|11
|22
|6
|Рио Аве
|11
|17
|7
|Белененсиш
|11
|16
|8
|Витория Гимарайнш
|11
|14
|9
|Боавишта
|11
|13
|10
|КД Тондела
|11
|12
|11
|Портимоненсе
|11
|12
|12
|Пасуш де Феррейра
|11
|12
|13
|Фейренсе
|11
|11
|14
|Дешпортиво Чавес
|11
|11
|15
|Витория Сетубал
|11
|10
|16
|Дешпортиво Авеш
|11
|9
|17
|Морейренсе ФК
|11
|7
|18
|Эшторил
|11
|6