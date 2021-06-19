Португалия стала автором уникального достижения среди европейских сборных

Фото: твиттер УЕФА

В рамках Евро-2020 сборная Португалии уступила Германии (2:4).

В этом матче португальцы забили два автогола и стали первой европейской сборной, забившей в одном матче Евро/ЧМ два автогола.

Также стоит отметить, что Германия стала первой сборной в истории Евро, которая в рамках одного турнира и забила в свои ворота, и ее соперник сделал то же самое.

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